Inzaghi e l'Inter in finale di Champions: "Ci credevo dal sorteggio"

L' Inter elimina il Milan e si guadagna una storica qualificazione per la finale di Champions League che si giocherà il 10 giugno a Istanbul contro la vincente tra il Real Madrid di Ancelotti e il Manchester City di Guardiola . Al termine della sfida di ritorno, vinta 1-0 grazie al gol di Lautaro , il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha dichiarato: "Probabilmente da domani ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto. È stato un percorso lungo e difficile contro grandissime squadre come Bayern e Barcellona ".

Inter, Inzaghi: "È giusto che ci godiamo una serata così"

Inzaghi ha continuato: "I ragazzi ci hanno creduto dal primo giorno, in questo periodo abbiamo avuto la semifinale di Coppa Italia e il campionato che è ancora da raddrizzare. Fortunatamente abbiamo limitato gli infortuni, domani ho dato il giorno libero ai ragazzi perchè non riposavano dal primo di aprile. È un traguardo voluto e ottenuto con tanto sacrificio, ci credevo dal giorno del sorteggio. Sapevamo che era difficile ma è una grandissima soddisfazione che il tempo ci farà godere di più. La finale? Ci crediamo, faremo del nostro meglio. Chi verrà tra Real e City troverà un'Inter che se la giocherà" per poi concludere: "L'anno scorso il derby ci era costato lo Scudetto, ora è giusto che ci godiamo una serata così".