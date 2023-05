Così l'Inter grazie a Inzaghi punta alla Coppa del bilancio

La finale di Coppa Italia offre l'occasione per fare i conti in tasca all'Inter. I numeri rendono merito ai risultati di Inzaghi e dei suoi giocatori; al lavoro di Marotta e Ausilio sul mercato; di Antonello, responsabile delle attività aziendali. Disegnano le future prospettive di bilancio, tanto corroboranti quanto assolutamente inattese all'inizio di questa stagione, nata sotto il segno del passivo di 140 milioni di euro registrato al termine dell'annata 2021/2022. Secondo un calcolo per difetto, il biennio di Inzaghi in panchina ha fruttato introiti per circa 200 milioni di euro, fra campionato e coppe, nazionali e internazionali. In particolare, nella stagione in corso, l'eccezionale cavalcata in Champions League sino alla finale, inseguita da tredici anni, ha già sfondato il muro dei 100 milioni di euro, rispetto ai 62 milioni dell'edizione precedente (e la sola qualificazione all'ultimo atto di Istanbul frutta complessivamente 15,5 milioni: se i nerazzurri battessero il City, intascherebbero altri 4,5 milioni di bonus).