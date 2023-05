Lautaro Martinez, ciclone sulla Fiorentina: doppietta e 101 con l'Inter

Lautaro Martinez entra nella storia dell' Inter . L'attaccante argentino di Inzaghi ha realizzato una grande doppietta in pochi minuti che ha riportato l' Inter avanti contro la Fiorentina nella finale di Coppa Italia , rispondendo al suo connazionale Nico Gonzalez che aveva aperto le marcature per i viola dopo appena 3' su assist di Ikone .

Lautaro, doppietta in finale di Coppa Italia

Si tratta di due reti che, oltre alla grande importanza per le sorti dei nerazzurri in finale, rappresentano un importante traguardo per il 'Toro': con la doppietta realizzata oggi Lautaro raggiunge infatti quota 101 con l'Inter. Al 29' il classe 1997 ha sfruttato al meglio l'imbucata di Brozovic scattando sulla linea del fuorigioco e incrociando alle spalle di Terraciano, e al 37' ha realizzato la rete del vantaggio sfruttando l'assist di Barella colpendo il pallone con una bella acrobazia in volo.