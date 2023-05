Lautaro Martinez, il messaggio social ad Agustina dopo le nozze

Dopo le nozze a Villa d'Este a Cernobbio, Lautaro Martinez ha condiviso una dedica d'amore su Instagram per la moglie Agustina Gandolfo , scrivendo: " Il nostro matrimonio civile da sogno . Grazie a tutti quelli che ci hanno accompagnato, hanno fatto molti chilometri e fatica per starci vicino in questo giorno speciale".

Lautaro Martinez, nuove nozze in Argentina

Ma non è tutto, poiché il calciatore dell'Inter ha svelato anche un altro importante dettaglio: "Il graaaan matrimonio è in arrivo tra pochissimo, per continuare a festeggiare nel nostro paese". Quindi ha concluso con: "Ti scelgo e ti amo per sempre". Anche la Gandolfo ha condiviso sul suo account Instagram le parole di Lautaro.