Inter, c’è Zilliacus: XXI Century studia l’offerta per Zhang

MILANO - Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese classe 1954, oggi a capo dell’holding XXI Century Capital, potrebbe presto far pervenire alla famiglia Zhang un’offerta per l’acquisizione dell’Inter. Uomo d’affari apprezzato e stimato a livello mondiale, ha lavorato come dirigente di alto livello alla Nokia (società per cui si era anche trasferito a Singapore), salvo poi decidere di mettersi in proprio. Zilliacus ha sviluppato progetti vincenti (ed economicamente remunerativi) in diversi ambiti, dal settore di internet e media, a quello immobiliare, senza dimenticare gli investimenti in ambito tecnologico e in quello dei dispositivi mobili hardware (il valore di mercato combinato di tutte le aziende in cui è coinvolto arriva addirittura ad oltre 3 miliardi di dollari).

All’HJK Helsinki Da sempre amante del calcio, in passato è stato anche presidente dell'HJK Helsinki, ha pure sviluppato alcuni progetti nel mondo sportivo. Pochi mesi fa aveva mostrato interesse nell’acquisizione del Manchester United, salvo poi ritirarsi, non senza masticare amaro, dalla corsa ai Red Devils. Presente a Milano lo scorso 16 maggio in occasione dell’Euroderby di ritorno (quando l’Inter sconfisse il Milan per 1-0, dopo il 2-0 in proprio favore della gara di andata), secondo quanto riportato dalla Reuters, gli ottimi risultati centrati dai vice campioni d'Italia in Champions League, hanno contribuito in modo determinante al voler attenzionare la situazione nerazzurra. «L’Inter si è qualificata alla finale di Champions League. Il calcio italiano sta prendendo una forte onda», il commento di Zilliacus postato su Twitter, col businessman che poi, rispondendo ad un tifoso sull'eventualità di comprare i nerazzurri, usando come metro di paragone il Manchester United, si era così espresso: «Almeno qui c’è un venditore dedicato, non sei fratelli che non possono essere d’accordo fra di loro». Intanto non sembra assolutamente un caso che lo scorso mese XXI Century abbia annunciato di essere in trattativa con svariati e potenti investitori istituzionali e family office di Stati Uniti, Asia e Medio Oriente per raccogliere fondi e trovare possibili sbocchi di investimento nel calcio europeo.

Suning frena Nonostante Suning abbia smentito categoricamente l’indiscrezione per cui al momento sia in corso una trattativa con Zilliacus per la cessione del club di Viale della Liberazione (la cui valutazione comunque resta altissima e supera il miliardo di euro), il magnate si è esposto sull’argomento attraverso i social: «La gente mi chiede se voglio comprare l’Inter. Steven Zhang è il proprietario e ha fatto un ottimo lavoro. Ha il mio più profondo rispetto. Siamo tutti d’accordo di non disturbare la concentrazione sua e della squadra dalla finale di Champions League». Il filantropo, interpellato dal sito inter-news.it, si è poi lasciato scappare più di una ammissione: «Ho annunciato pubblicamente di voler investire nel calcio italiano. Mi piace il calcio italiano, è il migliore al mondo. Ho una casa in Italia, a Como e più della metà dell’anno vivo lì. Inter? Se Steven Zhang volesse vendere, allora sì, noi saremmo certamente interessati».

