Maicon, Roberto Carlos e Figo giocano City-Inter: "Cosa conta in finale"

Roberto Carlos: "Inter, concentrata la massimo e motivata per vincere"

"Chi tiferò? L'Inter è stata la mia prima squadra. Sarà una partita difficile per il City, l'Inter ha meritato di essere in finale, vedremo una bella partita. Il City è 7 anni con queste squadre, spendono tanto per essere in questo momento. Se l'Inter ha la motivazione si può essere campioni. Decisivo? L'Inter è fortissima, un nome è difficile. Bisogna essere concentrati al massimo per non perdere, speriamo di vedere un'Inter forte. Però è una finale di Champions"