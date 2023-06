Lukaku, dall'autogol col Siviglia alla respinta su Dimarco in City-Inter

Lukaku e l'autogol in finale di Europa League

L'attaccante belga ha 'parato' il tiro di Dimarco e il risultato è rimasto sull'1-0 per gli inglesi. Poi, nei minuti finali, l'ex Manchester United ha avuto anche una ghiottissima occasione per l'1-1 ma ha centrato in pieno di testa, da distanza ravvicinata, Ederson. Insomma, Lukaku protagonista in negativo della finale di Champions. Come successo anche nella finale di Europa League tra Inter e Siviglia nel 2020, quando i nerazzurri persero 3-2 proprio per un incredibile autogol del belga.