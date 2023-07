Inter-Nike, rinnovo ufficiale: quanto guadagnerà Zhang all'anno

L'Inter inizierà il ritiro in vista della nuova stagione nella giornata di giovedì 13 luglio , ultima squadra a ritrovarsi, ma intanto il club ha annunciato il rinnovo con lo sponsor tecnico Nike . “È con grande piacere che annunciamo l'estensione di questa storica partnership tra Nike e Inter". Il CEO Corporate dei nerazzurri, Alessandro Antonello , ha annunciato così ai canali ufficiali il rinnovo della collaborazione con lo sponsor tecnico che dal 1998 è presente sulle maglie da gioco e di allenamento del club. Una partnership tra le più durature in Europa e un rinnovo che frutterà alla società di Zhang per i 30 milioni a stagione per i prossimi 8 anni , questi i dettagli del nuovo accordo tra il club milanese e il marchio sportivo.

"Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di crescere insieme e di consolidarci come icone globali, andando oltre il calcio. Questa alleanza ci ha regalato momenti di grandi soddisfazioni negli ultimi 25 anni e siamo felici che Nike abbia scelto di continuare a collaborare con il nostro Club” ha concluso poi il CEO Antonello. La società ha anche annunciato sui social la partnership: "25 anni insieme… e tante altre sfide da vivere fianco a fianco", oltre al comunicato sul sito ufficiale.

Inter-Nike, il comunicato

Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano e Nike annunciano il rinnovo della partnership, una delle più durature nel calcio europeo, consolidando ulteriormente un binomio storico inaugurato nel 1998 e che si è evoluto nel corso degli anni, permettendo ai due brand di crescere e affermarsi progressivamente come espressioni della cultura milanese a livello globale. Il nuovo accordo rimarrà coerente con i valori fondamentali che hanno sempre caratterizzato questa partnership, evidenziando il comune spirito di innovazione di ponendo l'accento sull'equity e sul sostegno al movimento calcistico femminile".

La nota continua: "I kit e gli accessori Nike per l'Inter sono diventati oggetti di culto per le nuove generazioni, rappresentando momenti iconici e indimenticabili per il Club, e allo stesso tempo guardando sempre al futuro e anticipando le tendenze. Nike continuerà a progettare i kit gara e training per le squadre maschili, femminili e giovanili, oltre alle collezioni lifestyle create per mettere in contatto il brand Inter con un pubblico sempre più ampio e globale. I futuri kit dell'Inter continueranno ad essere caratterizzati da materiali sempre più innovativi, progettati per garantire il massimo supporto alla performance, dando priorità a praticità, traspirabilità e sostenibilità. Dopo 25 anni e 20 trofei vinti insieme, Inter e Nike sono pronte a scrivere insieme nuove emozionanti pagine della storia del Club".