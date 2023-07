Ter Stegen e l’esempio Inter: “Con la fortuna puoi giocarti la Champions”

Marc-André Ter Stegen è pronto a ripartire per una nuova stagione con il Barcellona. Dopo essere tornato a vincere la Liga sotto la guida di Xavi, il portiere tedesco si è concesso in un'intervista a Marca in cui ha analizzato la situazione del club blaugrana e i suoi obiettivi futuri, personali e di squadra. Uno degli argomenti toccati ha riguardato le ambizioni del Barça in Champions League: "Guardando agli ultimi due anni, l'obiettivo è fare molto meglio in Europa. Vedremo chi affronteremo nella fase a gironi per poi proseguire passo dopo passo".