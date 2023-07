Inter, per Samardzic 15 milioni più Fabbian

L’Inter in attesa di trovare la quadra giusta per Sommer , il secondo portiere e l’attaccante che rimpiazzerà Lukaku, ha dato un’accelerata - anche un po’ a sorpresa - per il primo obiettivo per completare il centrocampo, ovvero Lazar Samardzic . Il 21enne tedesco naturalizzato serbo è un profilo che Marotta e Ausilio avevano messo nel mirino da tempo, già prima di chiudere per Frattesi.

Samardzic, innesto perfetto per l'Inter

Samardzic viene ritenuto l’elemento perfetto per completare le seconde linee del reparto mediano di Inzaghi (con Mkhitaryan e Asllani): ha grande tecnica e capacità nella costruzione, ma pure una discreta fisicità, essendo alto 185 cm. Di fatto, in lui l’Inter vede il possibile erede dell'armeno ex Roma che la scorsa annata si è rivelato un eccellente jolly, capace di diventare anche titolare nella seconda metà di stagione. Mkhitaryan però a inizio 2024 compirà 35 anni e non può certo dare garanzie a lungo termine. Per questo, secondo quanto anticipato da Calciomercato.com, i dirigenti nerazzurri giovedì, prima di separarsi - Ausilio è partito per il Giappone, Marotta si è preso qualche giorno di libertà in famiglia - hanno avuto un contatto con l’Udinese per la loro prima proposta e conquistare idealmente una sorta di pole-position sul giocatore.

L'affare con l'Udinese. E Fabbian

L'Inter, sapendo che i friulani valutano Samardzic 25 milioni, hanno messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto a quota 15 milioni più l'inserimento di Giovanni Fabbian, valutato 10, come contropartita. Il centrocampista classe 2003, reduce da un'ottima stagione in B con la Reggina - 36 gare e 8 gol -, è fra i giovani nerazzurri più richiesti, l'Inter non vorrebbe perderne il controllo, ma ha capito che per convincere l'Udinese a dargli Samardzic accettando determinate condizioni, deve sacrificare il suo gioiellino. Al tempo stesso, però, Marotta e Ausilio non vogliono perdere completamente il controllo su Fabbian e, nel caso l'operazione andasse in porto, cercheranno di trovare con l'Udinese una formula, anche verbale, che permetta all'Inter di poter avere un'opzione per riprendere Fabbian in futuro. Come detto, però, questa mossa del club nerazzurro potrebbe rivelarsi però decisiva nella corsa a un giocatore che in questo mercato è stato accostato a tutti i top team della Serie A. Samardzic - che ieri è rimasto in panchina nell'amichevole contro l'Union Berlin - viene da un'annata con 5 reti e 4 assist in 37 gare in A (la metà dal primo minuto).