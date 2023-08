Inter, Zhang accusa un altro colpo: Evergrande in bancarotta!

TORINO - Altri problemi per il gruppo Suning, di cui Zhang Jindong (proprietario dell’Inter) è tra i principali azionisti. Evergrande - che recentemente ha accumulato 330 miliardi di dollari di passività - ha infatti chiesto il riconoscimento dei colloqui di ristrutturazione in corso a Hong Kong, nelle Isole Cayman e nelle Isole Vergini britanniche. Un'istanza che arriva nella preoccupazione che i problemi nel settore immobiliare cinese possano diffondersi ad altre parti dell’economia dI Pechino, in cui rallenta la crescita del pil. Per questo, pure la salute di Country Garden, il più grande promotore immobiliare privato della Cina, sta preoccupando gli investitori, a seguito del mancato pagamento di alcuni interessi questo mese.