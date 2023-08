Inter, Lukaku fantasma a San Siro

MILANO - Più che di mercato, si deve parlare di rivoluzione. L’Inter infatti ha dato l’addio a dodici giocatori presenti nella rosa vice campione d’Europa. Nel mazzo i tre portieri (Onana, Handanovic e Cordaz: un record), due senatori avversari proprio alla prima giornata come giocatori del Monza (D’Ambrosio e Gagliardini), due super-big (Dzeko e Skriniar), due giovani di belle speranze (Bellanova e Carboni) un desaparecido (Dalbert), un esterno (Gosens) più - last but not least - Romelu Lukaku. L’uomo a cui l’Inter deve il fatto di poter giocare ancora la Champions, conquistata grazie ai 7 gol e 4 assist nelle ultime 8 giornate, valsi 6 vittorie ai nerazzurri (la settima, a Verona, l’Inter l’ha centrata con il belga in panchina per tutti i novanta minuti).