Barella ammonito sul pestone di Arthur: che è successo in Inter-Fiorentina

MILANO - "Giallo" nel finale di primo tempo di Inter-Fiorentina . In pieno recupero, Barella è stato colpito alla caviglia dall'ex Juventus Arthur finendo rovinosamente a terra e chiedendo immediatamente l'ingresso dei medici sbattendo ripetutamente il pugno sul terreno di gioco.

L'arbitro Marchetti ha sanzionato l'intervento del brasiliano ma non ha estratto il cartellino. Ripresosi dalla dura botta, dopo il duplice fischio il centrocampista italiano ha protestato ampiamento all'indirizzo del direttore di gara beccandosi il giallo prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi. Ammonizione per proteste, dunque, per il calciatore sardo, sempre molto "caldo" quando è sul rettangolo di gioco.