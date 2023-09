Lautaro, gelo su Lukaku: il no a Thuram e la reazione ai microfoni Dazn

L' Inter non sbaglia alla terza di campionato contro la Fiorentina . I nerazzurri si impongono per 4-0 e arrivano alla prima sosta di campionato a punteggio pieno: al rientro ci sarà il derby tra capoliste col Milan .

Grande protagonista del pomeriggio di San Siro è stato, indubbiamente, Lautaro Martinez. Il capitano della squadra di Simone Inzaghi è stato autore di una doppietta, portandosi a 5 gol in 4 giornate, nonché al primo posto della classifica marcatori.

Lautaro, Thuram e l'esultanza... alla Lukaku

Ma Lautaro è stato protagonista anche nel post partita, ai microfoni di Dazn. Dopo aver analizzato il match nei vari aspetti, gli viene chiesto di un episodio che non è passato inosservato. Dopo la prima rete realizzata dall'argentino, è corso ad esultare con lui Thuram (che gli ha fornito l'assist decisivo). Il francese ha esultato simulando lo sparo di Call of Duty, videogioco sparatutto. Un'esultanza che Lautaro era solito fare, almeno fino all'anno scorso: il compagno con cui gioiva alle reti in quel modo era infatti... Lukaku. Tanto più che il numero 10, sorridendo, ha fatto segno di no al partner d'attacco, semplicemente abbracciandolo. "Non esulto più così", ha detto Lautaro nel post gara a domanda precisa. Ma all'attaccante nerazzurro è stato chiesto anche del rapporto con Lukaku...