Cuadrado e l'arrivo all'Inter: "Che bel gruppo! L'ambientamento..."

Un trasferimento che ha fatto molto rumore durante l'estate: Juan Cuadrado, dopo aver vissuto otto anni alla Juventus, a scadenza naturale del contratto ha deciso di accasarsi all'Inter. Per il colombiano tre presenze su tre in campionato, tutte da subentrato. Nell'ultima sfida contro la Fiorentina a San Siro anche l'assist per la quarta rete siglata da Lautaro Martinez.