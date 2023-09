Inter-Milan, Inzaghi tiene fuori Frattesi per il derby! "È forte, ma..."

L'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: "Indubbiamente Milan e Inter hanno ben impressionato. E' solo la quarta ma è una gara importante e vorremo farla nel migliore dei modi. Sappiamo cosa rappresenta il derby per tutti. Spero di avere anche Cuadrado e Sanchez per domani, poi da domenica penseremo alla Champions. Chiaramente sarebbe un bel messaggio anche se a me griglie e pronostici non piacciono. Fino a tre partite fa si diceva che eravamo più deboli, ora pare che debba vincere l'Europeo al posto dell'Italia. Sappiamo che dobbiamo lavorare e che già domani avremo avversari molto forti da affrontare".

Sull'avvio di stagione e sul momento di Frattesi

"L'Inter ha cambiato due giocatori e il Milan tre o quattro. Non c'è grande differenza, sono due squadre che hanno cambiato, partite molto bene. Ognuna con la propria identità. Domani non è decisiva ma sappiamo cosa riveste per città e tifosi - aggiunge - Davide lo abbiamo voluto tutti all'Inter, si è inserito benissimo e lavora molto bene coi compagni da due mesi. Devo fare delle scelte e sono contento di doverle fare. Lo scorso anno c'è stato un momento in cui avevo scelte obbligate, poi ho potuto farle e l'Inter è migliorata tantissimo".

L'essere più forti

"I ragazzo sono orgogliosi di aver vinto i derby dell'anno scorso che ci hanno portato in finale di Champions e fatto vincere il trofeo. Ma i precedenti non vincono la partita. Siamo consapevoli che dobbiamo essere molto concentrati recuperando i giocatori dopo i viaggi e i minuti messi nelle gambe dai giocatori"