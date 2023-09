Inzaghi: "Inter, ora il difficile". Mkhitaryan: "Obiettivo seconda stella"

L' Inter si aggiudica nettamente il derby di Milano e vola in testa alla classifica con quattro vittorie su quattro. I nerazzurri si sono imposti con il risultato di 5-1 contro il Milan di Stefano Pioli grazie alla doppietta di Mkhitaryan e ai gol di Thuram , Calhanoglu e Frattesi . Inutile il gol di Leao per i rossoneri.

Al termine della sfida, dominata dall'inizio alla fine, Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dei suoi: "Abbiamo fatto un grandissimo derby, siamo sempre rimasti concentrati nelle distanze e abbiamo fatto gol nei momenti giusti. I subentrati sono stati bravissimi, complimenti a questi ragazzi per questo inizio di stagione. Non abbiamo fatto niente, ma la soddisfazione è grandissima per aver regalato un altro derby ai nostri tifosi. Adesso arriverà una serie di partite ravvicinate e dobbiamo pensare a questo. Ero un po' preoccupato perchè nelle prime tre partite avevamo avuto una settimana intera per prepararle, in questo caso abbiamo avuto dei giocatori che sono rientrati poco tempo prima della partita".

Inzaghi: "Thuram? L'Inter lo voleva anche l'anno scorso"

Il tecnico nerazzurro ha proseguito: "Sappiamo cosa rappresenta il derby. L'anno scorso queste sfide ci hanno portati ad un trofeo e ad una finale importantissima, questo invece ci regala il momentaneo primato in classifica con il campionato che è appena iniziato. Ora giocheremo ogni tre giorni quindi ci sarà spazio per tutti. Ho fatto i complimenti a tutta la squadra". Poi, su Thuram: "Mi aspettavo questo tipo di giocatore. Marotta e Ausilio lo volevano già dall'anno scorso, io mi ero confrontato anche con Deschamps che me ne aveva parlato molto bene. Marcus è un ragazzo con grandissime qualità che si è fatto subito voler bene". Infine, Inzaghi ha concluso: "Quest'anno abbiamo cambiato 12 giocatori. La stagione dello scorso anno ci ha dato una grandissima consapevolezza. Dobbiamo continuare così, sappiamo che il difficile viene ora. Dobbiamo farci trovare pronti".