Frattesi a Krunic come Totti-Tudor: il gesto prima del 5-1 Inter nel derby

TORINO - 5 vittorie di fila negli ultimi derby giocati e ben 5 reti nella prima stracittadina della stagione: l'Inter di Simone Inzaghi domina il Milan e con un sonoro 5-1 si prende incontro, città e testa della classifica. A San Siro una notte speciale per i nerazzurri che asfaltano i cugini rossoneri con la doppietta di Mkhitaryan e le reti di Thuram, Calhanoglu e Davide Frattesi.

Dopo la doppietta in Nazionale, il centrocampista azzurro si toglie la soddisfazione di realizzare il primo gol con la nuova maglia nel match più importante per i tifosi. Un gol che segna il definitivo 5-1 e che fa entrare Frattesi nei cuori del popolo interista. Eppure Frattesi si era preso la scena del derby qualche attimo prima della sua manita con un gesto inequivocabile, ripreso dalle telecamere, che ha ricordato un'altra scena celebre del nostro calcio: quella di Totti con Tudor dopo un 4-1 tra Roma e Juventus.

Frattesi, il gesto a Krunic prima del gol

Prima di scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori Frattesi è stato protagonista di un siparietto che ha fatto molto discutere nel post-partita. Dopo un'accesa discussione a seguito di un contrasto di gioco con Rade Krunic, il centrocampista nerazzurro ha voluto mettere a tacere l'avversario ricordando proprio Totti con Tudor: prima si è portato il dito indice davanti al naso per zittire il bosniaco e poi gli ha mostrato le quattro dita come a ricordargli il risultato attuale del match. Si, al momento del battibecco il risultato era ancora di 4-1, poi è stato lo stesso Frattesi a togliersi la soddisfazione della quinta rete per completare un poimeriggio perfetto.