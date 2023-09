"Siamo l'Inter del Triplete": Barella carica per la Champions

I nerazzurri si stanno allenando alla Pinetina prima di partire per la Spagna, assenti in gruppo Juan Cuadrado (causa infiammazione al tendine del ginocchio) e Stefano Sensi in quanto fuori dalla lista Champions. Dopo la fase di riscaldamento, il lavoro è proseguito con il classico torello con il buon umore dei ragazzi di Inzaghi a far da padrone, specialmente quello di Nicolò Barella che per caricare i compagni ha ricordato loro che: "Siamo quelli del Triplete".