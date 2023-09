Inter, Arnautovic ko tra le lacrime: l'attaccante resterà fuori a lungo

Federico Dimarco gli ha dedicato il gol e la vittoria, mentre tutti i compagni nello spogliatoio si stringevano intorno a lui, ancora sotto shock per lo spavento. Il pomeriggio di Marko Arnautovic si è concluso dopo un urlo lancinante e con il viso rigato dalle lacrime per il dolore. La prima, e giocoforza provvisoria, diagnosi sull’infortunio parla di distrazione muscolare ai fl essori della coscia sinistra. Fondamentale sarà però capire - una volta svolti gli esami strumentali - qual è il grado della lesione.

La risonanza magnetica sarà fatta non prima di 24-36 ore: in questi casi bisogna attendere che l’edema si riassorba per avere un quadro preciso del problema. La sensazione è che la fermata ai box non sarà breve ed è comunque scontato che l’austriaco salti le prossime quattro partite che chiuderanno il primo tour de force stagionale: particolare doloroso anche perché Arnautovic aveva segnato sul calendario la data di sabato 7 ottobre, pomeriggio in cui a San Siro si affronteranno Inter e Bologna, i suoi amori italiani. Lo stop potrebbe essere ben più lungo ma, in attesa degli esami, non è serio buttarsi in previsioni.

Arnautovic ko, problema per Inzaghi: soluzione Sarr? Un bel problemone per Simone Inzaghi che resta con tre soli attaccanti di ruolo in organico. L’allenatore ha comunque spiegato come Klaassen e Mkhitaryan possano fare, all’occorrenza, le seconde punte (l’armeno era stato schierato lì nel finale del match con il Monza alla prima giornata, anche per far capire a Correa che non era più aria per lui all’Inter) ma questo sarebbe un paliativo, considerato che entrambi non hanno certo caratteristiche fi siche simili a quelle di Arnautovic. Motivo per cui all’Inter si sta seriamente valutando di aggregare alla prima squadra Amadou Sarr, fisicato centravanti della Primavera che già Inzaghi ha avuto ai suoi ordini nelle amichevoli estive. «Quella di Marko è una perdita importante e ci aspettiamo che la sua assenza duri un po’ di tempo, però noi partiremo sempre con due attaccanti », ha fatto notare l’allenatore che non intende certo cambiare il sistema di gioco.

Mercatp Inter, Okaka tra gli svincolati Ogni ragionamento - come già sottolineato - non può prescindere dagli esami a cui dovrà sottoporsi Arnautovic. Anche per questo motivo ieri Inzaghi ha escluso il ricorso al mercato degli svincolati. La questione si porrebbe solo nel caso in cui l’austriaco dovesse restare fuori per un periodo lungo. Il mercato non off re granché, a eccezione di Stefano Okaka, senza squadra dopo l’ultima stagione all’Istanbul Basaksehir in cui ha sommato 37 gare totali fra campionato, coppa turca, qualifi cazioni Champions e Conference segnando 7 gol.

