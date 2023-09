Inter, Zhang un’assenza che genera dubbi

MILANO - L’hanno aspettato per celebrare in pompa magna il rinnovo di Simone Inzaghi e poi hanno dovuto annunciarlo, visto che il suo ritorno in Italia tardava. L’hanno aspettato fino all’ultimo pure per il derby e al derby la sua poltroncina in tribuna autorità è rimasta vuota. L’assenza di Steven Zhang dall’Italia si prolunga e assume connotati sempre più misteriosi . Il presidente del club nerazzurro ha celebrato da remoto pure il CdA per approvare il bilanci o (con un passivo da 85 milioni di euro: «L'Inter ha appena chiuso con un rosso di 85 milioni di euro e quasi se ne rallegra», la sintesi - pienamente condivisibile - fatta da Urbano Cairo ). All’Inter - ma sarebbe una notizia se avvenisse il contrario - assicurano che Zhang si senta quotidianamente con i dirigenti e mandi messaggi pure a Inzaghi. La sua assenza però fa ugualmente rumore e alimenta l’indiscrezione per cui a breve possano esserci importanti novità circa la cessione del club.

Cessione Inter: gli sviluppi

Raine Group, la banca d’affari che si occupa della pratica, sente di essere all’ultimo chilometro con un interlocutore dell’area medio-orientale avente garanzie portate da fondi sauditi (tutti gli indizi portano a Investcorp che non ha negato l’indiscrezione fatta emergere proprio da Tuttosport). Risulta sospetto anche l’attivismo sul fronte stadio: sembra che l’Inter voglia avere entro brevissimo tempo tutti i lasciapassare per la costruzione dell’impianto con vista sul casello della Milano-Genova a Rozzano. Anche perché - in caso di cessione - conta avere un progetto approvato, poi toccherà nel caso a chi acquista valutare tutto ed eventualmente fare una retromarcia (magari approfittando del fatto di avere San Siro tutto per sé). Tutti nodi che Zhang dovrà spiegare a fine ottobre nell’assemblea dei soci, sempre che - naturalmente - qualche imprecisato impegno non lo trattenga in Cina, come accaduto per il derby.