Carlos Augusto, niente Italia: prima convocazione dal Brasile

Carlos Augusto è stato convocato dal Brasile per le prossime due partite di qualificazione al Mondiale 2026 al posto dell'infortunato Renan Lodi. Uno dei traguardi più importanti per i calciatori. Finalmente potrà rappresentare la propria Nazionale. L'esterno dell'Inter ha condiviso la sua gioia sui social: "Lo sognavo fin da quando ero bambino. Grazie a tutti coloro che sono stati al mio fianco e hanno creduto in me. Ho lavorato duro per questo momento, perché non c’è gioia più grande che difendere i colori del proprio Paese. È un onore essere stato convocato dal Brasile e onorerò al massimo questa maglia".