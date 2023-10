Lautaro condannato per licenziamento baby sitter. La replica dell’argentino

Dal letto d’ospedale, la ragazza si è vista recapitare il licenziamento da parte di Lautaro Martinez, per un preteso superamento del periodo di comporto. La giovane argentina si è rivolta così allo studio legale Gagliano-Vadalà per tutelare i propri diritti. I legali, a causa del mancato fallimento di risolvere bonariamente la questione, sono stati costretti a chiedere l'intervento del Tribunale di Milano. Nei primissimi giorni di gennaio 2023, la giovane donna è deceduta nel paese d’origine ed il giudizio pendente è stato riassunto dagli eredi della ragazza. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, dopo l'ennesimo tentativo di conciliazione con Lautaro Martinez, ha emanato la sentenza, dichiarando l’illegittimità del licenziamento avvenuto durante il periodo di comporto e condannando così il capitano dell'Inter al versamento di una somma in favore degli eredi della giovane babysitter oltre al pagamento delle spese legali.

La replica di Lautaro

Il Toro argentino ha risposto, riguardo a ciò che è successo, direttamente tramite una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram: "Avevo deciso di rimanere in silenzio per rispetto. Ma non permetterò che venga infamata la mia famiglia. Abbiamo assunto una persona che era già malata, nostra amica da una vita. Abbiamo fatto molto per lei e la sua famiglia. Abbiamo pagato viaggi, aiutato a trovare i letti in ospedale, aiutato con le cure, con la sistemazione della famiglia che abbiamo dovuto convincere affinché venisse ad occuparsi della figlia che stava morendo. E la sua famiglia, mentre la figlia stava morendo, ha tentato di ottenere soldi da noi, ha tentato di approfittarsi della situazione anche dopo la morte. Noi l'aiuto, un grande aiuto, lo abbiamo dato a lei quando aveva bisogno. E ora tentate di infamarci? Che razza di persone siete che tentate di approfittare della morte di un figlio per ottenere denaro?"