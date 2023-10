Inter, un pacco al Cuadrado

Cuadrado, 97' di Inter

Un brutto colpo per Simone Inzaghi e una pessima notizia per l’Inter tutta, considerato che la vittoria diplomatica ottenuta con la Colombia (che non l’ha convocato per questa tornata di impegni con la Nazionale) pareva propedeutica per consegnare un rinforzo in più all’allenatore. Cuadrado, non va dimenticato, era stato fortissimamente voluto da Inzaghi proprio per avere un’alternativa in più anche a livello tattico, vista la carenza della sua squadra nel numero dei dribbling riusciti. Il colombiano - che con l’Inter ha firmato da svincolato un contratto annuale (ingaggio da 2,5 milioni) - ha finora sommato 97' in campo giocando 4 spezzoni di gara in campionato, mentre in Champions non ha ancora fatto il suo esordio in nerazzurro. Quasi superfluo sottolineare che le aspettative su di lui erano ben altre.