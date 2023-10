Inter, per Zhang c'è l'assist di Xi Jinping: 650 milioni di dollari

MILANO - In attesa di capire quale ruolo avrà l’Inter nel suo futuro, arrivano importanti novità per Suning, notizie riportate da diversi media come “Caixin” (società specializzata nella comunicazione economica-investigativa con sede a Pechino) e “Nikkei Asia” (quotidiano giapponese). In primis il governo cinese del presidente Xi Jinping avrebbe deciso - manca ancora l’ufficialità - di aiutare la società della famiglia Zhang con un finanziamento di oltre 650 milioni di dollari. Un assist, a conferma dell’ottimo rapporto fra il numero uno cinese e Jindong Zhang, per venire incontro alle difficoltà di liquidità di Suning aumentate dopo la pandemia del 2020 e acuite pure dalla crisi di Evergrande a cui il gruppo di Nanchino, sempre su richiesta del Governo, aveva prestato circa 2.5 miliardi di euro, soldi destinati a non tornare a causa del sempre più probabile fallimento della società specializzata nel settore immobiliare. Suning riceverà il finanziamento da Citic Trust e China Huarong Asset Management, sostenuti dallo Stato, nell’arco dei prossimi 10 anni: la prima tranche - si legge sui media asiatici - fornirà sollievo ai progetti dei parchi logistici di Suning a Shaoxing, Hangzhou, Nanchino e Chengdu.