Lukaku, le reazioni di Lautaro a Barella dicono tutto: l’Inter lo ha cancellato

L'Inter ha battuto la Roma nella partita caratterizzata dal ritorno da ex di Lukaku a San Siro. A decidere la sfida è stato proprio Thuram, il suo sostituto in nerazzurro, che ha segnato nel secondo tempo su assist di Dimarco e regalato la vittoria a Simone Inzaghi. Proprio davanti al grande ex Lukaku. I tifosi interisti hanno dedicato al belga un'accoglienza particolare, tra cori e bordate di fischi contro il centravanti della Roma, ma anche prima del fischio d'inizio ci sono stati degli episodi particolari da parte dei calciatori dell'Inter nei confronti del loro ex compagno di squadra: su tutti Lautaro Martinez e Barella.