Damiani: “Marcus Thuram mi ricorda Weah. E occhio al fratello Khéphren...”

MILANO - L'agente Oscar Damiani ha curato la carriera di Lilian Thuram, con il campione francese che in Italia ha difeso la casacca del Parma e della Juventus. Il noto procuratore conosce quindi perfettamente anche Marcus, nato proprio nella città emiliana. Con i ricordi che iniziano così nei primissimi anni di vita di Tikus: «Il primo è di quando lo tenevo in braccio. Era già allora un bimbo molto sveglio. Io con la famiglia Thuram ho sempre avuto un bel rapporto. Ho vissuto un po’ meno il fratello Khéphren, ma pure per lui vale quanto detto per Marcus. Peccato solo che a differenza del papà, non abbia avuto la fortuna di seguirli professionalmente, questo mi dispiace (ride, ndr)».