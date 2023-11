Colpani, Samardzic, Zhang, stadio e rinnovo Lautaro: Inter, parla Marotta

MILANO - Dal mercato ai rinnovi fino al nuovo stadio dell'Inter, parla a margine della presentazione della 40esima edizione di 'Sport Movies & Tv – Milano International Ficts Fest', l''amminsitratore delelgato nerazzurro Giuseppe Marotta. E proprio dagli obiettivi per rinforzare la rosa parte l'ex dirigente dela Juve che viene subito incalzato sul tema Colpani : "Con il Monza abbiamo ottimi rapporti e il Monza ha ottimi elementi, validi sia per le squadre di club che per la nostra Nazionale”. Complimenti per il talento del Monza da parte di Marotta che poi torna sullo scorso weekend e sul ritorno di Lukaku a San Siro da avversario: "Su quell'argomento abbiamo parlato a più riprese, fa parte del nostro passato. Dobbiamo concentrarci sul presente, che è impegnativo: il capitolo Lukaku è chiuso, come ribadito più volte”.

Samardzic e il rinnovo di Lautaro

Sulle certezze del futuro dell'Inter, Marotta non ha dubbi e il rinnovo del capitano è in agenda: “Lautaro? Per lui e per tanti altri nostri giocatori, con Ausilio stiamo affrontando la fase delle negoziazioni per prolungare la vita di questi atleti con l’Inter. C'è senso di appartenenza e questo non può che lusingarci. Non è situazione che ci crea problemi e la faremo con calma". Tornando sul mercato c'è il nome di Samardzic accostato di nuovo all’Inter: "No... è già stato fatto. Siamo concentrati sul presente e non sul futuro. Questo rappresenta qualcosa di futuro e in questo momento non è di attualità”.