Atalanta-Inter, caos e fumogeni in campo: partita interrotta e Lautaro...

Fuoco e fiamme al Gewiss Stadium, in tutti i sensi. In campo Atalanta e Inter hanno fatto scintille ed è lecito in un big match, mentre sugli spalti i tifosi hanno fatto molto peggio, andando oltre il limite consentito. Nel corso del secondo tempo, alcuni supporters nerazzurri hanno lanciato in campo diversi fumogeni. L'arbitro Sozza ha dovuto fermare il match per alcuni minuti.