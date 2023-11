Asllani salta il Frosinone: le condizioni in vista di Juventus-Inter

MILANO - " Kristian Asllani non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questa sera contro il Frosinone a causa di un lieve affaticamento ai flessori della coscia destra". Con questo breve tweet pubblicato sull'account ufficiale X il club nerazzurro comunica che il centrocampista albanese non prenderà parte alla sfida contro i ciociari di Eusebio Di Francesco .

Le condizioni in vista della Juve

Le condizioni di Asllani, poi, saranno valutate con maggiore attenzione nei prossimi giorni, anche dallo staff sanitario dell'Albania, che lo ha convocato per i prossimi impegni validi per le qualificazioni agli Europei. Ad ogni modo, Simone Inzaghi conta di riaverlo a disposizione già dopo la sosta per le nazionali, in vista del Derby d'Italia con la Juventus in programma all'Allianz Stadium di Torino.