Juve-Inter, Marotta: “Gara che affronteremo con calma”. Su Inzaghi...

MILANO - Giuseppe Marotta si gode l'ottimo avvio di stagione dell'Inter con già uno sguardo al big match dell'Allianz Stadium contro la Juventus dopo la pausa Nazionali. Presente ad un evento presso l'Università Bocconi di Milano l'amministratore delegato nerazzurro ha commentato così l'inizio stagione: "Non si finisce mai di imparare. Siamo in una fase interlocutoria, diciamo che la squadra e l'allenatore stanno rispondendo bene, il tecnico è molto bravo e sa gestire bene le partite. Anche quelle come ieri sono difficili da sbloccare, poi emergono la compattezza, il sacrificio, la voglia di arrivare a raggiungere un obiettivo importante".