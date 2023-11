Inzaghi, per Juve-Inter Bastoni (e Pavard) tra le ruote: come giocherà

MILANO - Due titolari su tre. Non il miglior biglietto da visita per presentarsi fra una settimana a Torino per il big match contro la Juventus. Simone Inzaghi nel giro di undici giorni ha perso due alfieri della propria retroguardia, prima Benjamin Pavard, quindi Alessandro Bastoni, ovvero i due braccetti che rendono così unico il suo 3-5-2. Contro la squadra di Allegri non ci saranno: Pavard, l’acquisto più importante a livello economico dell’Inter nell’ultima estate, il 4 novembre a Bergamo si è lussato la rotula del ginocchio sinistro e ne avrà probabilmente fino al termine del 2023 (il francese, dovendo portare un tutore per altri giorni, si trova in patria per stare un po’ in famiglia); Bastoni invece si è fatto male mercoledì durante l’allenamento pomeridiano della nazionale a Coverciano e ha riportato un «risentimento muscolare al polpaccio destro». Problema che verrà approfondito dallo staff medico nerazzurro a inizio settimana per capire se la lesione, comunque presente, è di lieve entità, dunque recuperabile magari nel giro di due-tre settimane, oppure se lo stop sarà più importante, da calcolare intorno al mese, visto che il polpaccio è fra le zone più delicate e a rischio ricadute in caso di sforzi eccessivi.