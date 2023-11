"Tic Tac Inter: Zhang, record perdite e debiti. Oaktree e i 300 milioni"

Il 2023 sportivo dell'Inter, che in campo ha conquistato Coppa Italia e Supercoppa italiana, mancando la seconda stella e perdendo solo in finale contro il Manchester City in Champions League, non basta a rassicurare sul futuro del club. Ne è convinto "The Athletic", che analizza in maniera profonda la situazione del club nerazzurro. Le casse nerazzurre hanno preso ossigeno in questo bilancio, merito di un Meazza praticamente sempre sold out e della grande cavalcata europea, riducendo le perdite, ma appena si sposta lo sguardo dal breve termine all'orizzonte si vedono tante nubi.