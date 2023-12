Barella, la lotta scudetto e la frase sulla Juve: "È l'avversaria più..."

L' Inter di Inzaghi espugna il Maradona : 0-3 al Napoli e di nuovo in vetta alla classfica , con due punti di vantaggio sulla Juventus di Allegri. Nicolò Barella, che insieme a Calhanoglu e Thuram, ha segnato i gol partita è stato intervistato dopo la fine della sfida contro i partenopei. "La stagione è ancora molto lunga, ci sono fattori da considerare ma la Juventus è l'avversaria più dura in questa lotta scudetto" - ha dichiarato ai microfoni di DAZN in seguito alla vittoria in trasferta per 3-0 contro il Napoli. Sulla sfida appena vinta contro gli uomini di Mazzarri: "Abbiamo affrontato un avversario fortissimo, è normale venire qui e soffrire un po' le qualità di un Napoli campione d'Italia".

Barella, il momento no e il pensiero sulla Juve

Barella ha parlato anche del suo periodo: "Un momento un po' difficile per me, dove non mi è quasi mai venuto nulla in campo. La squadra e i tifosi mi hanno sempre fatto sentire importante e questo gol arriva da qui. Sono felice - ha proseguito - anche per l'assist e Calhanoglu e per il gol di Thuram, che lavora tanto e si merita queste soddisfazioni". Una battuta anche sulla lotta scudetto e sulla Juve. "Lo scudetto? Il campionato è molto lungo, ci sono tanti fattori da considerare. La Juventus è forse la squadra più difficile da affrontare per il sistema di gioco che ci ha messo in difficoltà per i pochi spazi".