Inter, maglia speciale contro l'Udinese: la versione Transformers

L' Inter indosserà una maglia limited edition per la sfida di Serie A contro l' Udinese . Sulla maglia dei nerazzurri sarà infatti presente il logo della saga cinematografica dei Transformers al posto del solito Paramount+ . Le divise dei nerazzurri saranno poi messe all'asta e donate ai pazienti pediatrici di alcuni ospedali di Milano . La saga cinematografica sarà infatti protagonista su Paramount+ dall'8 dicembre: per 45 giorni tutti gli appassionati potranno rivedere i primi 6 capitoli, la serie animata e l'ultimo film "Transformers, il risveglio".

Inter, la maglia speciale Transformers

Per l’occasione, San Siro avrà due ospiti speciali. Saranno infatti presenti due Transformers che assisteranno al match da bordo campo. I due personaggi della saga saranno inoltre presenti, sempre nella giornata di sabato 9 dicembre, alla partita delle Inter Women all’Arena Civica contro la Sampdoria. La maglia con l’inedito logo Transformers, sarà disponibile all’acquisto – in tiratura limitata - negli Inter Store di Galleria Passarella e San Siro e online a partire da oggi, 6 dicembre 2023. I tifosi, inoltre, potranno partecipare all’asta su Ebay per aggiudicarsi una selezione delle maglie indossate dai nerazzurri durante il match: il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.