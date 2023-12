Inter, Lautaro:" Non è facile giocare sempre dopo. Dovevamo sorpassare la Juve"

MILANO - L'Inter risponde alla Juventus dominando per 4-0 l'Udinese e tornando in testa alla classifica. Lautaro Martinez ha lasciato il segno calando il poker e realizzando il suo 14° gol in campionato, queste le sue parole a Sky Sport dopo il triplice fischio: "Sì, ci divertiamo perché lavoriamo tanto ogni giorno. Si vede la mano del mister, era importante rispondere alla Juve. Non è facile giocare sempre dopo ma dovevamo fare questo sorpasso, dobbiamo continuare così - aggiunge - Aggrediamo tanto gli avversari e recuperiamo tanti palloni nella loro metà campo. Questo ti porta a creare tante occasioni, nel primo tempo abbiamo messo tanta intensità".