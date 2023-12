Inzaghi: "Risposta alla Juve? Non dobbiamo pensare a cosa fanno gli altri"

"I ragazzi sono stati bravissimi, temevo questa partita perchè avevo visto vincere l'Udinese a San Siro 20 giorni fa. Ora sono in fondo alla classifica ma hanno valori superiori, con giocatori di qualità in mezzo al campo. I ragazzi sono stati bravissimi ad interpretare la partita fin dall'inizio. Risposta alla Juve? Abbiamo dato una risposta da grande squadra, ma dobbiamo concentrarci su di noi senza pensare a cosa fanno gli altri. I risultati aiutano e dobbiamo continuare in questa direzione". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei nerazzurri contro l'Udinese a San Siro .

Inzaghi, la risposta sulla Juve e sulla pressione: "L'Inter è abituata..."

Le parole di Inzaghi dopo Inter-Udinese

Inzaghi ha poi aggiunto: "Il calcio va veloce ed è giusto godersi questa serata, con due obiettivi già centrati come gli ottavi di Champions e la qualificazione al Mondiale per club. Poi questo pubblico si merita le nostre prestazioni, perchè nel bene e nel male non ci hanno mai abbandonato". Poi, sul prossimo impegno in Champions League: "Ora dobbiamo recuperare e iniziare a lavorare per la partita di martedì, perchè le insidie sono sempre dietro l'angolo".