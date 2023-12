Klaassen, l'Inter nuova vita anche nel look: prima e dopo il trapianto...

"A distanza di sei mesi siamo rimasti enormemente colpiti dai risultati ottenuti in così poco tempo da Davy Klaassen". L'Amsterdam Hair Institute ha pubblicato un post sui social in collaborazione proprio con il centrocampista dell' Inter , impegnato in questi mesi in un trapianto di capelli. In pochissimi mesi ha ottenuto già ottimi feedback sulla riuscita dell'operazione e come è stato scritto su Instagram il trattamento completo e finito si vedrà tra altri sei mesi. "Noi non cambiamo le persone, cambiamo le vite!" recita lo slogan al termine del messaggio dove nella foto è presente proprio l'olandese assieme al medico, al quale ha regalato una sua maglietta. Un percorso che hanno condiviso prima di lui anche i suoi ex compagni di squadra Noussai Mazraoui e Sean Klaiber.

Klaassen e i numeri con l'Inter

Al di là delle notizie extra campo, Davy Klaassen sta lavorando duramente per trovare spazio nel centrocampo dell'Inter. In questi giorni si è allenato con il gruppo per preparare la gara contro la Real Sociedad in Champions, sfida valida per l'ultima giornata del girone, importante per stabilire chi andrà agli ottavi come prima. Sin qui, però, l'olandese non ha avuto grandi occasioni, se non quella contro il Benfica in cui però non è riuscito a sfruttare la chance. E' arrivato nell'ultimo giorno di mercato in nerazzurro dall'Ajax e chiaramente ha bisogno di ambientarsi nel nuovo campionato e con i nuovi compagni. In Champions, oltre alla gara da titolare del Da Luz, ha raccolto altri 6' a San Siro sempre contro i portoghesi e con il Salisburgo. Discorso simile anche in Serie A dove ha giocato titolare nella vittoria dell'Arechi contro la Salernitana e poi soltano 13' spalmati tra Sassuolo e Torino. C'è da dire che è anche difficile trovare spazio quando davanti ci sono giocatori come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan oltre a un Frattesi sempre pronto ad entrare a gara in corso. Ma in ottica di partite ogni tre giorni anche Klaassen troverà il suo spazio nella formazione nerazzurra.