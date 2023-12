Inzaghi: "Scudetto Inter? Mancano 22 partite. In Champions prendiamo il City"

"Queste sono le classiche partite che fanno felici gli allenatori, abbiamo sofferto senza concedere tanto a una ottima Lazio e tutti insieme abbiamo vinto su un campo dove è difficile vincere. Per me è sempre una partita speciale questa, 22 anni di Lazio non si dimenticano con i tifosi che mi hanno sempre voluto bene. Le prime due partite con l'Inter non erano andate bene, oggi abbiamo vinto e sono felice per la mia squadra". Così Simone Inzaghi ha commentato a Dazn la vittoria dell'Inter contro la Lazio in campionato.