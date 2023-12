Inter, debiti per 807 milioni e patrimonio netto in negativo per 161,9: l'analisi

L'Inter e il Settlement Agreement con la Uefa

Il Gruppo che fa capo all'Inter, il 23 agosto 2022, ha sottoscritto un Settlement Agreement con la Uefa che vale fino alla stagione 2026/27. L'accordo, come riporta Luca Marotta, "prevede come parametro di riferimento l'indicatore "Football Earnings" ossia il pareggio del bilancio consolidato rettificato da talune componenti (es. costi sostenuti per il settore giovanile, per il calcio femminile etc.)". Inoltre, "prevede una sanzione certa e non condizionata di Euro 4 milioni, iscritta nel bilancio 2021-2022 nella voce 'Fondi per rischi ed oneri", ed una ulteriore potenziale sanzione di massimi Euro 22 milioni sospesa in funzione del rispetto di valori target di 'Football Earnings-negli anni di validità dell'accordo stipulato. Inoltre dal punto di vista sportivo, il Gruppo FC Inter, nel 2022-2023 e nel 2023/2024, ha subito e subirà restrizioni in termini di limitazioni per la registrazione di nuovi giocatori".