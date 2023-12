Onana, messaggio all'Inter: "Tra noi sarà sempre amore eterno"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Si chiude un 2023 da dimenticare per il Manchester United di Erik ten Hag . I Red Devils nell'ultimo match dell'anno hanno incassato la nona sconfitta stagionale in Premier League perdendo 2-1 in casa del Nottingham Forest. Fuori anche dall'Europa, la formazione inglese sta deludendo ogni aspettativa. Onana , arrivato in estate dall'Inter e nel mirino della critica per qualche papera di troppo, ha parlato ai microfoni di Sky Sports: "Con l'Inter sarà sempre amore eterno. Gli errori sono parte dell'apprendimento, è successa la stessa cosa all'Inter: all'inizio mi criticavano, ma adesso è amore eterno con i nerazzurri. Sono sicuro che le cose miglioreranno, quando si hanno le capacità è solo questione di tempo".

Sommer, che numeri con l'Inter: superato Onana, dato record

Le parole di Onana

"Ho lavorato tutta la vita per arrivare dove sono adesso - aggiunge Onana - è un grande orgoglio rappresentare il Manchester United, vestire questa maglia, che pesa tantissimo. Oggi sono felice. Gli errori? Sono parte dell'apprendimento. Si sa che la gente si aspetta tanto da me e per questo mi criticano tanto. Ma per me non è un problema, sono abituato. Il Manchester United è un club ancora più grande e sono maggiori anche le aspettative, ma sono sicuro che facendo sempre meglio, da qui a breve, sorrideremo insieme come successo con l'Inter: in pochi credevano in noi, ma abbiamo dimostrato quello di cui eravamo capaci. Ora, allo United, ho il mio futuro in mano, non ci resta che rialzarci e sono sicuro che lo faremo. Per questo dico che la vita è fatta di momenti, e in quanto tali, nel bene o nel male, sono sempre temporanei. Ci possono essere stagioni buone e stagioni cattive, nella vita devi capire quando goderti i momenti belli e quando invece devi sopportare quelli brutti. Siamo esseri umani, tutte queste cose ci aiutano a imparare".