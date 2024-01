La nuova Inter senza strisce: la maglia clamorosa che fa infuriare i tifosi

Rivoluzione in casa Inter per quanto riguarda la prima maglia della stagione 2024/05. Secondo le indiscrezioni riportate dal sito specializzato Footy Headlines, la maglietta interista della prossima annata non avrà le tradizionali strisce verticali nerazzurre. Per il club milanese, si tratterebbe di un incredibile cambiamento radicale. Negli ultimi anni la società meneghina ha apportato diversi cambiamenti alla divisa della squadra ma mai fino a questo punto: se le indiscrezioni saranno confermate, la nuova maglia dell'Inter presenterà i colori tradizionali, con strisce non verticali ma a effetto mimetico.

Le righe saranno nere, con lo sfondo blu. Un po' come la terza maglia del Manchester United 2020/21. I Red Devils, però, come ricordano anche i tifosi interisti sui social, non hanno mai avuto le strisce nella loro maglia tradizionale.

Nuova maglia Inter, tifosi in rivolta sui social E proprio i sostenitori nerazzurri si sono scatenati su Twitter 'contro' la nuova maglia. I commenti infatti sono davvero negativi. C'è chi fa notare che la maglietta dell'anno prossimo potrebbe essere storica, caratterizzata dalla seconda stella in caso di vittoria dello scudetto, e non è giusto che sia senza le tradizionali strisce verticali nerazzurre. Altri la reputano una maglia da 'riscaldamento'. Altri ancora, invece, non usano mezzi termini: "Agghiacciante", "Orribile", "La prima maglia non si tocca", "Spero sia uno scherzo", "Che schifo", sono solo alcuni dei tantissimi commenti dei tifosi dell'Inter sulla possibile nuova maglia dei nerazzurri.

