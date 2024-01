Vidal: "Sanchez, vattene dall'Inter! Mkhitaryan? Mi voglio uccidere..."

Nuove polemiche attorno all' Inter , stavolta però non arrivano per gli episodi successi durante la gara con il Verona ma da un ex giocatore nerazzurro. Proprio così, perché Arturo Vidal non le ha mandate a dire a Inzaghi e alla società per la scarsa considerazione nei confronti di Alexis Sanchez . "Vattene" gli ha consigliato il connazionale durante una diretta Twitch in cui ha parlato proprio dell'attaccante dell' Inter .

Sanchez, Vidal contro l'Inter e Inzaghi

Vidal ci è andato giù pesante nel parlare e consigliare a Sanchez di lasciare l'Inter: "Alexis, se mi stai ascoltando per favore vattene dall'Inter. Non sarebbe mai dovuto tornare all'Inter, gliel'ho pure detto. Doveva andare in un club dove potesse divertirsi a giocare, dove essere amato dalla gente ma lui è un testardo". Poi ha fatto i paragoni con chi gioca attualmente titolare: "Lautaro? Un buon attaccante ma come fa a non giocare Sanchez nell'Inter? Gioca Mkhitaryan e non Alexis, io veramente mi voglio uccidere a pensare una cosa del genere. Mi fa rabbia, Alexis è troppo forte. Preferirei vederlo al River che all'Inter. Deve andare a giocare, dove può divertirsi, dove lo vogliono davvero. Lui è felice solo se gioca, così non è felice. E i compagni all'Inter non sono migliori di lui". A chiudere le parole su Inzaghi: "L'allenatore non lo vuole e basta. Altrimenti come fai a farlo entrare a 9 minuti dalla fine? Che rabbia mi fa".