Buchanan, primo giorno di scuola Inter: punta Monza e l’esordio in A

Tajon Buchanan punta Monza e l'esordio in A. Il numero 17 dell' Inter , dopo i test atletici degli scorsi giorni, «dall’ottimo esito», parola di Simone Inzaghi , ha svolto ieri la prima sessione di allenamento in gruppo con alcuni dei suoi nuovi compagni di squadra. Questo perché chi ha affrontato il Verona si è sottoposto a un defaticante, a differenza di tutti gli altri, ex Bruges compreso, che hanno sostenuto una normale seduta. Domani l’esterno lavorerà con la rosa al completo, a eccezione ovviamente di Cuadrado , mentre in settimana si assenterà per un giorno, visto che dovrà necessariamente tornare in Belgio, dove espleterà, a Bruxelles, le ultime pratiche burocratiche che lo riguardano.

Inter, Buchanan elettrizzato

Chi lo conosce bene assicura che Buchanan sia elettrizzato dalla nuova sfida, non spaventato, e che farà di tutto per poter entrare il prima possibile nelle dinamiche nerazzurre. Certo, non ci si deve probabilmente aspettare che il calciatore abbia una condizione massimale, o possa istantaneamente rappresentare un ingranaggio perfetto nella macchina interista, anche perché non gioca 90 minuti da fine novembre, quando fu decisivo nella vittoria per 1-0 del Bruges contro l’OH Leuven, e non scende in campo dal 10 dicembre, quando disputò 57 minuti contro il Mechelen. Ma resta concreta e plausibile l’ipotesi che possa essere già contro i brianzoli un jolly da pescare a partita in corso, con gli avversari più stanchi, proprio per sparigliare le carte, sfruttare una velocità fuori dal comune e quella voglia quasi fanciullesca del volersi mettersi in mostra davanti al popolo interista. Dalla terra natia, ma pure dagli USA, dove il classe ha giocato prima di approdare in Europa, non vedono l’ora di ammirare il proprio idolo con la maglia nerazzurra (del club di Viale della Liberazione a Milano e non di quello vecchio delle Fiandre) proprio perché Tajon – primo canadese della Serie A – è il vanto di più comunità, nonché l’esaltazione di una programmazione vincente, oltre alla dimostrazione lampante dell’abnegazione e della possibilità di realizzare i propri sogni con costanza e sacrifici (ai tempi del college Buchanan guadagnò sette crediti scolastici in cinque mesi, nonostante in Colorado ne assegnassero di norma sei all'anno, prima di trasferirsi alla Syracuse University, dove esplose agli ordini di coach McIntyre, prima di diventare un calciatore professionista).