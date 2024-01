Inter-Verona, Bastoni su Duda e Nasca: "Fischia, porca tr...!": l'audio VAR

Il var Nasca doveva sentirselo, che lui e Fabbri stavano per inciampare in un errore clamoroso. "Fischia, fischia porca t...", lo si sente invocare nel video relativo al gol di Frattesi in Inter-Verona, convalidato nonostante la gomitata di Bastoni a Duda, mostrato dall'Aia nella riunione di ieri a Coverciano. Non era però un'indicazione a Fabbri, quel "Fischia, fischia", perché Nasca non era collegato con l'arbitro (il Var sente tutto quello che dice l'arbitro, ma per parlare con lui deve chiamarlo) e non aveva ancora neppure riesaminato il contatto. Vedendo il difensore del Verona a terra, però, e una volta conclusasi la prima azione con la traversa di Bastoni stesso, si augurava il fischio perché un difensore a terra in area rappresenta sempre un problema, a cominciare dal fatto che terrebbe tutti in gioco.