Zhang ha il paracadute: perché non perderebbe l'Inter a zero

MILANO - La famiglia Zhang non perderà l’ Inter a zero in caso di esercizio del pegno da parte di Oaktree alla scadenza del prestito da 275 milioni, concesso nel 2021, prevista alla fine di maggio.

Le clausole di Suning

Come rivela Panorama, Suning al momento della sottoscrizione del contratto con il fondo finanziario californiano ha fatto inserire alcune clausole che permetterebero di ottenere una compensazione economica nonostante la perdita del controllo dell’Inter a causa dell’inadempimento nella restituzione della somma, superiore a 300 milioni comprendendo gli interessi. Il meccanismo prevede la nomina di un perito, chiamato a stabilire l’equo valore di mercato del club nerazzurro. Questa stima, che potrà essere contestata dalle parti solo per errore evidente, sarà la base della possibile liquidazione a favore di Suning: Steven e Jindong Zhang incasserebbero la differenza tra il valore certificato dal perito e la cifra del prestito più gli interessi. Al netto degli altri debiti. Quindi entrerebbero in gioco anche i 400 milioni del bond emesso dall’Inter. Senza dimenticare che Suning non ha ancora utilizzato tutta la liquidità messa a disposizione da Oaktree: nelle casse della catena societaria a monte dell’Inter restano più di 100 milioni.