Acerbi: "I più forti mai affrontati": né Lautaro né Haaland, sono ex Juve...

TORINO - E' diventato una pedina fondamentale per Simone Inzaghi che dopo averlo avuto alla Lazio ha deciso di puntare su di lui anche all'Inter: Francesco Acerbi si racconta in una lunga intervista alla pagina sportiva 'Che Fatica La Vita Da Bomber' parlando della sua carriera da difensore e di un aspetto fondamentale del ruolo. "Quali sono i cinque attaccanti più forti che hai marcato?", a domanda segue risposta e tra gli "incubi" di Acerbi sono due ex Juventus a spiccare nella lista. Il difensore azzurro ha fatto il suo elenco e al primo posto c'è proprio un ex bianconero che lo ha fatto davvero impazzire.