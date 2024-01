Inzaghi, Inter-Lazio: "Partita strepitosa, un solo neo. Contro il Napoli..."

"Siamo stati bravi, abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo approcciato subito bene". Al termine della semifinale di Supercoppa Italiana vinta 3-0 contro la 'sua' ex Lazio, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Hanno fatto una grande gara, volevamo questa finale e in questi due giorni e mezzo dovremo recuperare le energie perché con il Napoli sarà una finale molto difficile. Non avevamo mai fatto una finale in 2 partite, ma questo chiede il calcio e noi ci adeguiamo. Prepareremo nel migliore dei modi la finale, come l'avevamo fatto per stasera. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché stasera mi sono davvero divertito. Nel primo tempo, per quello che si era visto l'1-0, era stretto. Ma è l'unico neo, perché poi abbiamo vinto 3-0 con un palo e una traversa".