Inter, Marotta: "Lautaro al Psg? Rischio quotidiano. Zielinski e Taremi..."

MILANO - L'Inter si appresta ad ospitare la Salernitana prima di rituffarsi nella Champions Leagiue dove affronterà l'Atletico Madrid la prossima settimana. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta ha parlato prima della sfida contro l'ultima in classifica mettendo in guardia i suoi: "L’Inter deve ottenere il massimo da ogni competizione dove partecipa. Poi l’allenatore vede il gruppo tutti i giorni e lui valuta chi deve andare in campo. Le partite poi durano 100 minuti e i cambi sono sempre più importanti. Ha fatto questa formazione alla quale non si può dire nulla, sta lavorando in maniera egregia - aggiunge sul poco turnover - Sono d’accordo, questa partita solo sulla carta è facile ma nasconde insidie tremende. È una delle gare più difficili: vincere vorrebbe dire andare a +10 e quindi dobbiamo giocare con determinazione, al di là del calcio bello. I punti di differenza vanno dimenticati, dobbiamo affrontarli come fossero la seconda della classe”.