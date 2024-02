Brehme, Bergomi in lacrime: “Giocatore unico, amico speciale, persona vera"

La scomparsa di Brehme ha toccato profondamente tutti nel mondo del calcio e in particolare chi ha avuto l'occasione di giocarci insieme per diverse stagione. Beppe Bergomi è stato suo capitano ai tempi dell'Inter, club che ha pubblicato il suo messaggio di cordoglio sul sito ufficiale e con un post, dove insieme hanno condiviso lo spogliatoio e i trionfi con la maglia nerazzurra. La notizia della morte ha travolto dall'emozione l'ex difensore che in diretta su Sky Sport è scoppiato in lacrime: "Giocatore unico, amico speciale, persona vera".